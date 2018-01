Oppsummering for a-laget

Sesongoppkjøring:

Vi startet sesongen med treninger under herlige forhold i Rindalshallen før jul og hadde fokus på gode treningsøkter framfor mange treningskamper. Første økt med nummer på ryggen ble derfor i vår egen senior-cup i Rindalshallen i mars. Vi ble i år nummer 3 etter å ha slått KIL/Hemne i bronsefinalen. Orkanger vant finalen mot Buvik.

Vi var også i år påmeldt OBOS-cup og møtte der Ørland borte i første kamp 18. mars. Der ble det tap 6-2. Borte mot Nidelv 2 helga etter ble det derimot storseier med 4-10.

Det ble også to treningskamper før seriestart. 2. april tok vi turen til Oppdal. Her ble det tap 3-2. Noe ufortjent etter spill og sjanser. Siste test før seriestart var borte mot Støren 2. påskedag. Også her ble det tap, med 4-0.

4 vanskelige bortekamper:

På grunn av snø og baneforholdene i Rindal til seriestart var vi også i år oppsatt med fire bortekamper i sesongåpningen. Først ute var Frøya, som var ett av lagene som kom ned fra fjorårets 4. divisjon. I snø og sluddbygene på tur utover var vi veldig glad for at de hadde bygd en fullsize fotballhall. Fine forhold! Vi får en knallgod start og tar ledelsen både 1-0 og 2-1, og vi har trua på at poeng er mulig til pause selv om Frøya da leder 4-3. I 2. omgang kommer divisjonsforskjellen fram og vi taper til slutt fullt fortjent 8-4.

IL Tempo er neste tøffe bortekamp. Og bylaget viste seg å bli en hard nøtt også i år (Vi røyk ut i Obos-cup mot dem i fjor). Tap 2-0.

Vi har bikket mai med noen dager når vi møter Orkanger borte. Aldri enkelt. Orkanger går ut i et forrykende tempo og opp til 2-0 tidlig. Kunne fort vært mer. Totalt rundspilt første 25 minuttene, men kommer tilbake før pause og scorer 2-1. Etter pause er det Rindal som kjører kampen og lager mange sjanser, uten at ballen vil i mål (bortsett fra et mål annullert for offside). Burde tatt poeng, men det ender med tap 2-1.

Malvik borte i Abrahallen 10. mai er neste utfordring. Dette blir en jevn kamp, der det står 2-2 til pause. Rindal går opp i 3-2, før Malvik setter inn sluttspurten og til slutt vinner 5-3. Tap i nok en jevn kamp.

Dermed ender det med 0 poeng etter de fire første kampene. Vi visste årets 5. divisjon ville bli tøff etter omleggingen av seriesystemet, men 0 poeng på de fire første var noe under forventet.

Sterk hjemme:

20 mai er det endelig klart for årets første hjemmekamp, og det mot naboene fra Svorkmo. Rindal viser seg fra sin beste side på eget gress og kjører over gjestene i første omgang og kan gå til pause med ledelse 3-0. Har god kontroll også etter pause og sikrer inn årets første seier med 4-1. Den var deilig! Og viktig!

Helga etter var det nok en bortekamp. Nok en vanskelig kamp mot et lag som måtte ta turen ned fra 4. divisjon året før. Lånke. Det skal vise seg at det er en skikkelig hard nøtt, og når vi ïkke har noen god dag på jobb, blir det tap 4-1.

9. juni er det klart for ny hjemmekamp på Skogsletta. Selveste serieleder Hitra kommer på besøk. Igjen viser Rindal at vi liker oss godt på eget gress og viser en innsats vi sjelden har sett maken til. Serielederne blir sendt hjem med 3-0 i sekken. Sterk seier.

Fredag 16. juni tar vi turen til bunnlaget Hommelvik. Og endelig kommer det en etterlengtet 3-poenger på bortebane. Rindal med god kontroll på kampen selv om hjemmelaget reduserer til 2-3 like før full tid. Ikke århundrets kamp, men tre velfortjente poeng.

2. juni var det duket for siste kamp i gruppespillet i Obos-cup på Skogsletta. 6. div-laget Byåsen var motstander. Ørland hadde allerede vunnet gruppa så ingen av lagene hadde særlig mye å spille for. Og etter en litt laber 1. omgang der Byåsen leder 0-1 til pause, får det store Rindal-publikumet se festfotball i 2. omgang når Rindal til slutt vinner 5-1.

Vi skriver 5. juli når siste kamp i vårsesongen spilles. Også dette hjemme på Skogsletta, mot KIL/Hemne 2. Kulturvøkku og masse folk lager en god ramme rundt kampen, og et lekent Rindal-lag på banen leder 2-0 etter 7 minutter. Og mer skal det bli. Rindal gir seg ikke før det står 8-1 i målprotokollen. En perfekt slutt på en vårsesong som startet trått, men kom seg utover når vi fikk ekte gress under knottene. Da var det godt å tenke på at vi starter høstsesongen med 4 hjemmekamper!

Fortsatt ubeseiret:

Rinnvollen lå badet i sol og ferdig oppmerket til kamp 11. august. Stor nedtur når Frøya meddelte at de ikke klarte og stille lag noen timer før kamp, og høstsesongen ble satt på vent til IL Tempo kom på besøk 17. august. Skulle vi endelig klare å knekke koden mot Tempo? Det så lenge bra ut med ledelse både 1-0 og 2-1, men et selvmål like før pause ble kampens siste mål og det endte med 2-2 og poengdeling.

Hjemmekamp mot Orkanger neste. Som i bortekampen er det Orkanger som er klart best før hvilen, og som leder 0-1. I tillegg har Anders reddet en Orkanger-straffe. Rindal bedre etter pause og fullt fortjent når Roy utligner til 1-1 kvarteret før slutt. Flere mål blir det ikke og det ender nok en gang med poengdeling.

Siste dagen i august når Malvik tar turen til Rinnvollen. Nok en jevn kamp mot Malvik, men ingen mål før pause. Rindal tar ledelsen i 2. omgang, men Malvik gir seg ikke og reduserer like før full tid og dermed tredje strake uavgjortkamp. Tross alt tre poeng mer enn mot de samme lagene i vårsesongen. Og ikke minst fortsatt ubeseiret på eget gress.

4. september hadde Frøya endelig stablet et lag på beina og møtte opp på Rinnvollen. Rindal klart best i denne kampen og skaper mange store sjanser og leder fullt fortjent 1-0 til pause. Og med nok et mål i 2. omgang blir det endelig seier for a-laget igjen. 2-0 og tre poeng mot et lag vi til tider ble totalt rundspilt av i sesongpremieren smaker godt.

Utur på bortebane:

8. september var det klart for bortekamp igjen. Nesten 3 måneder siden sist. Svorkmo, på Glimt stadion. Tøft og tett lokaloppgjør, der Rindal tar ledelsen men Svorkmo får også en ball i nettet før pause. Etter en god Rindal-periode er det dessverre Svorkmo som går opp til 2-1 kvarteret før slutt og det blir også sluttresultatet. Kunne gått begge veier, men vi klarer nok en gang ikke å avgjøre på bortebane.

Ny kamp på Rinnvollen 16. september. Lånke på besøk. Nok en jevn kamp, som står målløs til pause. Rindal avgjør kampen med scoring tidlig i 2. omgang og kontrollerer inn en ny trepoenger på hjemmebane. 1-0 altså.

22. september drar vi til Hitra, som allerede da er serievinnere og klare for 4. divisjon neste år. Til tross for en dårlig start med mål imot etter 3 minutter, spiller vi godt og har seriemesterne i kne store deler av omgangen og det er slett ikke ufortjent at vi leder 1-2. Litt sløvt at vi lar Hitra redusere rett før pause, men her har vi absolutt tro på seier.

Men vi er ikke våkne når 2. omgang blåses i gang og Hitra opp i ledelsen før det er gått 30 sekunder. Vi kommer tilbake og utligner tidlig. Kampen er jevn og mot slutten av omgangen hagler det store sjanser til begge lag uten at noen klare å putte ballen i nota. Men det vil seg ikke på bortebane år, og når vi serverer Hitras storscorer ballen på åpent mål på overtid, så blir det ingen poeng denne gangen heller. Tap 4-3 altså, til tross for en knallgod kamp.

Bunnlaget Hommelvik, som allerede er klar for nedrykk til 6. div, tar turen til Rinnvollen 1. oktober. Rindal spiller ikke noen stor kamp, men har likevel grei kontroll på gjestene. Det blir likevel litt spenning når Hommelvik reduserer til 2-1 kvarteret før slutt, men Rindal ror i land nok en hjemmeseier og sikrer med det plassen i 5. divisjon også neste år.

Årets siste kamp går borte mot KIL/Hemne 2. Rindal har som sagt allerede sikret fornyet kontrakt i 5. divisjon, mens hjemmelaget er avhengig av seier for å berge plassen. KIL/Hemne stiller derfor med flere 1. lagsspillere i denne kampen og Rindal henger ikke med i hele tatt i første omgang og går til pause med 5 baklengsmål. Vi går ut med mål om å vinne 2. omgang og det gjør vi. Kampen ender 6-2. Svak forestilling mot et sterkt KIL/Hemne-lag.

Oppsummering:

Så for å oppsummere raskt til slutt så ender vi altså til slutt på en trygg 5. plass (av 10 lag) i årets 5. divisjon. Vi kan gratulere Hitra med en suveren seier og ønsker dem lykke til i neste års 4. divisjon. IL Tempo og Hommelvik må ta den sure turen ned i 6. divisjon.

Vi viser oss som et meget sterkt hjemmelag og står der med 6 seire, 3 uavgjort og 0 tap. På bortestatistikken er det derimot et forbedringspotensiale til neste år. Den viser nemlig 8 tap og kun 1 seier.

Det må sies at det i år var en meget jevn 5. divisjonsavdeling. Vi var ikke sikret fra nedrykk før nest siste runde, samtidig som vi kjempet om en 2. plass i siste runde!

Vi kommer ikke utenom å nevne lagets toppscorer Roy Bolme, som har satt inn hele 24 mål denne sesongen. Med det er han også toppscorer i avdelingen, 2 mål foran Hitras Sindre Sætherbø Kvakland med 22 fulltreffere.

Herrelaget vil til slutt takke fotballavdelingas sponsorer og ikke minst vårt trofaste publikum. Antallet er nok noe de fleste lagene i avdelinga misunner oss! Velkommen tilbake også neste sesong! Takk for i år!